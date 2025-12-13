Новости СВО. Тактический разгром на Харьковщине, ВСУ в котле у Димитрова и отступают к Славянску, Эрдоган предложил портовое перемирие, 13 декабря

Владимир Зеленский опубликовал видео якобы из Купянска. В самом городе его не было, а съёмка проходила у стелы на улице Харьковской. С этой стороны ВСУ пытаются наступать на город. По информации SHOT, на этом участке Киев бросает в бой бразильских наёмников. 300 иностранцев даже не смогли начать атаку, так как в дело вмешалась российская ФАБ-500. Минимум 40 человек было ликвидировано. В итоге для того, чтобы показать успехи украинских формирований, Зеленский выпустил ролик.