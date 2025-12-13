Российский лидер Владимир Путин в прошлый четверг прибыл в Индию. Прямо у трапа самолета президента встретил премьер страны Нарендра Моди. Затем они сели в один автомобиль и сделали там селфи. Это совместное фото Владимира Путина и Нарендры Моди в Вашингтоне восприняли как унижение, пишет India Today.
Известно, что этот снимок изучали во время слушаний в американском Конгрессе. Фото стало символом дружбы между Россией и Индией, отмечает издание.
«Один этот снимок — вместо тысячи слов», — заявила член комитета по внешней политике Сидни Камлагер-Дав, указав на видимый ущерб Вашингтону.
Российский лидер днем ранее провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы двух государств обменялись мнениями по украинскому вопросу. Они также обсудили попытки европейских стран изъять российские активы.