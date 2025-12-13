Додон: экономическая стабильность Молдовы оказалась в руках западных доноров

Согласно проекту закона о бюджете, доходы предполагаются в объеме 79,6 млрд леев (около 4 млрд евро), а расходы — в размере 100,5 млрд леев (свыше 5 млрд евро). В 2025 году МВФ отказался от финансирования республики из-за несоблюдения обязательств по сокращению расходов. Второй причиной наблюдатели называют провал реформы по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. В декабре в республику прибыла миссия МВФ для оценки экономической ситуации в стране в рамках соглашения о сотрудничестве. -0-