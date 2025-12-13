Додон: экономическая стабильность Молдовы оказалась в руках западных доноров

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономическая стабильность Молдовы попала в руки западных доноров, которые должны будут закрыть рекордный для республики дефицит бюджета в размере 20,9 млрд леев (свыше 1 млрд евро). Так руководитель Соцпартии, экс-президент страны Игорь Додон прокомментировал журналистам поступивший в парламент проект госбюджета на 2026 год. Об этом сообщает ТАСС.
«Почти четверть расходов бюджета покрывается внешними источниками. Через три года мы придем к ситуации, когда треть расходов будут финансироваться за счет внешних займов. Чем мы гордимся, куда идем», — сказал Додон.
По его словам, на покрытие дефицита в размере 1 млрд евро у властей пока есть только кредит от ЕС в размере 300 млн евро. «Остальных источников нет. Там (в бюджете. — Прим. БЕЛТА) написано — возможная программа с МВФ, Всемирный банк», — сказал Додон.
Согласно проекту закона о бюджете, доходы предполагаются в объеме 79,6 млрд леев (около 4 млрд евро), а расходы — в размере 100,5 млрд леев (свыше 5 млрд евро). В 2025 году МВФ отказался от финансирования республики из-за несоблюдения обязательств по сокращению расходов. Второй причиной наблюдатели называют провал реформы по укреплению независимости правоохранительных органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и контроль за расходованием госсредств. В декабре в республику прибыла миссия МВФ для оценки экономической ситуации в стране в рамках соглашения о сотрудничестве. -0-