«Пусти Урсулу в огород»: Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об издержках России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова послала угрожающий «сигнал» России. Она заявила, что издержки Москвы «будут расти до прекращения конфликта на Украине». На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она сравнила Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде.