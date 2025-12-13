Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен снова послала угрожающий «сигнал» России. Она заявила, что издержки Москвы «будут расти до прекращения конфликта на Украине». На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она сравнила Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде.
Мария Захарова напомнила данные статистики по баснословным затратам Евросоюза на Украину. Она высмеяла заявление главы ЕК о тратах Москвы, учитывая многомиллионные издержки Европы на конфликт.
«Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — заключила Мария Захарова.
Она также осудила действия Еврокомиссии по бессрочной блокировке российских суверенных активов. Официальный представитель МИД назвала европейцев «наперсточниками».