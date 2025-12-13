Захарова сравнила главу Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией ответила на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об «издержках», которые якобы растут у РФ в связи с конфликтом на Украине.
— Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Европейского союза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород, — написала она в Telegram-канале.
12 декабря Урсула фон дер Ляйен публично обратилась к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу с призывом не вмешиваться во внутренние дела Европы. Это заявление прозвучало как реакция на содержание новой Стратегии национальной безопасности США, где, по данным издания Politico, жесткой критике подвергается внутренняя политика европейских государств.
Ранее Мария Захарова заявила, что упоминание России в обновленной Стратегии национальной безопасности США важно само по себе.
Однако, по ее словам, из документа становится ясно, что Штаты все еще стремятся вытеснить РФ с глобальных энергорынков.