Reuters: вступление Украины в ЕС к 2027 году невозможно

Еще один дипломат считает, что достичь цели к указанному сроку «чрезвычайно трудно». По его словам, пока неясно, поддерживает ли такой план руководство Евросоюза.
Ранее Financial Times писала, что последняя версия плана урегулирования российско-украинского конфликта предполагает вступление Украины в ЕС к 1 января 2027 года. По словам источников издания, документ одобрили в Брюсселе и представили США.
Украина подала заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года. В июне того же года Совет ЕС присвоил стране статус кандидата на вступление в объединение.
