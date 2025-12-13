Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия резко осудила Западную Европу: Фицо отказался быть её частью

Фицо заявил, что Словакия отказывается быть частью Западной Европы.

Источник: Комсомольская правда

Словацкий премьер Роберт Фицо вновь выступил против действий стран Западной Европы. По его словам, еврочиновникам безразличны жизни граждан России и Украины. Премьер заявил в соцсети об отказе быть частью такого общества.

Роберт Фицо добавил, что провел разговор с главой Евросовета Антониу Коштой. Во время диалога польский политик говорил о деньгах на украинский конфликт. По словам премьер-министра Словакии, он, в свою очередь, повторял о смертях россиян и украинцев.

«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», — поделился Роберт Фицо.

В конце ноября премьер признал бедственное положение Украины в конфликте. Он отметил, что страны Евросоюза всё меньше готовы оплачивать военные расходы Киева из собственных бюджетов.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше