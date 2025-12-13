Словакия резко осудила Западную Европу: Фицо отказался быть её частью

Словацкий премьер Роберт Фицо вновь выступил против действий стран Западной Европы. По его словам, еврочиновникам безразличны жизни граждан России и Украины. Премьер заявил в соцсети об отказе быть частью такого общества.
Роберт Фицо добавил, что провел разговор с главой Евросовета Антониу Коштой. Во время диалога польский политик говорил о деньгах на украинский конфликт. По словам премьер-министра Словакии, он, в свою очередь, повторял о смертях россиян и украинцев.
«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», — поделился Роберт Фицо.
В конце ноября премьер признал бедственное положение Украины в конфликте. Он отметил, что страны Евросоюза всё меньше готовы оплачивать военные расходы Киева из собственных бюджетов.