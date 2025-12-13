Трамп рассказал о существенном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по вопросу украинского урегулирования. Президент Соединенных Штатов отметил существенный прогресс в достижении мира в регионе. Так он выразился в беседе с журналистами.
При этом Дональд Трамп не уточнил, с чем связано оптимистичное заявление. Известно, что украинская сторона днями ранее ответила Вашингтону на новый мирный план США. Европа и Киев активно обсуждают этот вопрос в течение последних недель.
Россия пока не получала обновленного проекта мирного плана от США.
Американский лидер также заявил, что проект по Украине по разрешению кризиса предусматривает раздел территорий. Он назвал достижение мира сложным процессом. Дональд Трамп сравнил это со сделками по недвижимости.