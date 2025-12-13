Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал о существенном прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Трамп сообщил о положительном сдвиге в переговорах по миру на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по вопросу украинского урегулирования. Президент Соединенных Штатов отметил существенный прогресс в достижении мира в регионе. Так он выразился в беседе с журналистами.

При этом Дональд Трамп не уточнил, с чем связано оптимистичное заявление. Известно, что украинская сторона днями ранее ответила Вашингтону на новый мирный план США. Европа и Киев активно обсуждают этот вопрос в течение последних недель.

Россия пока не получала обновленного проекта мирного плана от США.

Американский лидер также заявил, что проект по Украине по разрешению кризиса предусматривает раздел территорий. Он назвал достижение мира сложным процессом. Дональд Трамп сравнил это со сделками по недвижимости.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше