Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о прогрессе в украинском урегулировании

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта наблюдается значительный прогресс.

Источник: Reuters

«Я думал, что проще всего будет с той страной, с которой вы в некоторой степени знакомы, то есть с Россией и Украиной, но мы добиваемся больших успехов», — сказал Трамп журналистам.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше