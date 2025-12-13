«Мы много сделали, остановили восемь войн. Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования], это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса», — сказал Трамп на церемонии присуждения почётных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной США по хоккею.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине должен обеспечиваться надёжными гарантиями. Возможное перемирие, по мнению Кремля, является «запудриванием мозгов», Россия добивается стабильного мира, добавил он.
