Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

В вопросе урегулирования украинского конфликта достигнут большой прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Мы много сделали, остановили восемь войн. Остается еще одна, я думал она будет самой простой [с точки зрения урегулирования], это Россия и Украина. Но мы достигли большого прогресса», — сказал Трамп на церемонии присуждения почётных медалей олимпийским чемпионам 1980 года в составе сборной США по хоккею.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине должен обеспечиваться надёжными гарантиями. Возможное перемирие, по мнению Кремля, является «запудриванием мозгов», Россия добивается стабильного мира, добавил он.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

