Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям

«Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары — ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнёт происходить», — сказал Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.
«Это не наземные удары по Венесуэле, это наземные удары по ужасным людям, которые ввозят наркотики и убивают наших людей… Это не обязательно люди из Венесуэлы», — сказал Трамп журналистам.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше