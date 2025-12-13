Ричмонд
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по наркокартелям

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о скором начале наземных ударов по целям наркокартелей в Латинской Америке.

Источник: Reuters

«Мы остановили 96% наркотрафика, поступавшего по морю, а теперь начинаем (наносить удары — ред.) по суше. А по суше это гораздо проще, и это уже скоро начнёт происходить», — сказал Трамп на встрече с членами мужской сборной США по хоккею 1980 года.

«Это не наземные удары по Венесуэле, это наземные удары по ужасным людям, которые ввозят наркотики и убивают наших людей… Это не обязательно люди из Венесуэлы», — сказал Трамп журналистам.

