Дмитриев: Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за кражу активов РФ

Европейские бюрократы столкнутся с последствиями после незаконных действий по краже российских активов. Такое заявление сделал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Источник: Life.ru

«Речь идёт не только о России — речь идёт о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия», — написал Дмитриев в соцсети Х.

Напомним, Совет Европейского союза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18−19 декабря.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

