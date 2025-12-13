Дмитриев: Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за кражу активов РФ

«Речь идёт не только о России — речь идёт о подрыве доверия к глобальной системе резервов, верховенству права и финансовой состоятельности Европы. Паникующие бюрократы ЕС столкнутся с последствиями за незаконные действия», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Напомним, Совет Европейского союза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18−19 декабря.
Узнать больше по теме
