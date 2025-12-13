Ричмонд
Фицо заявил об отказе быть частью Западной Европы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал позицию ряда стран ЕС по конфликту на Украине. Об этом он сообщил 13 декабря в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской).

Источник: AP 2024

Фицо заявил, что не хочет быть частью той Западной Европы, для которой, по его словам, «жизни русского и украинца ничего не значат».

Он также рассказал, что провел телефонный разговор с председателем Евросовета Антониу Коштой. По его словам, пока Кошта говорил о финансировании военных действий на Украине, он настаивал на том, что конфликт ежедневно уносит жизни «сотен и даже тысяч людей».

Премьер подчеркнул, что Словакия не поддержит планы ЕС о передаче замороженных российских активов на военные нужды Украины. Он отметил, что готов обсуждать лишь помощь в восстановлении страны на основе двусторонних договоренностей.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что Фицо заявил о намерении выступить на саммите ЕС против шагов, которые могут привести к затягиванию конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что Словакия готовит жалобу на Еврокомиссию из-за остановки поставок российского газа и формирует позицию, направленную на защиту национальных интересов.

