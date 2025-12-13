Ричмонд
Захарова отреагировала на заморозку активов России в ЕС словом «напёрсточники»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова кратко прокомментировала решение Европейской комиссии о бессрочной заморозке российских активов. На информацию об этом она ответила словом «напёрсточники», пишет РИА «Новости».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X сообщила о согласовании странами ЕС заморозки на неопределённый срок активов Банка России на сумму 210 миллиардов евро. Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил, что средства будут заморожены до выплаты Россией компенсаций Украине.

Напомним, Совет Евросоюза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

