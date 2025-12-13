Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал идею создания экономической зоны в Донбассе

Трамп: Идея свободной экономической зоны в Донбассе может сработать.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на предложение по созданию «свободной экономической зоны» в Донбассе. По его мнению, такая идея якобы может сработать. Об этом президент США сообщил в беседе с журналистами.

Хозяин Белого дома, кроме того, назвал текущую ситуацию с территорией Донбасса «очень сложной». Он напомнил, что желает разрешить конфликт на Украине.

«Это [экономическая зона] будет работать. Многие люди хотят это увидеть», — прокомментировал идею Дональд Трамп.

Американский президент также пообщался с британским, французским и немецким лидерами. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Хозяин Белого дома назвал разговор «жестким». Он заявил об ожидании ответов от Европы по мирному урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше