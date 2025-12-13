Трамп прокомментировал идею создания экономической зоны в Донбассе

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на предложение по созданию «свободной экономической зоны» в Донбассе. По его мнению, такая идея якобы может сработать. Об этом президент США сообщил в беседе с журналистами.
Хозяин Белого дома, кроме того, назвал текущую ситуацию с территорией Донбасса «очень сложной». Он напомнил, что желает разрешить конфликт на Украине.
«Это [экономическая зона] будет работать. Многие люди хотят это увидеть», — прокомментировал идею Дональд Трамп.
Американский президент также пообщался с британским, французским и немецким лидерами. Они обсудили ситуацию вокруг Украины. Хозяин Белого дома назвал разговор «жестким». Он заявил об ожидании ответов от Европы по мирному урегулированию конфликта.