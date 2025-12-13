«Не хочу быть частью»: Фицо резко высказался о планах Евросоюза

По словам Фицо, пока Кошта говорил о финансировании войны, он сам настаивал на прекращении бессмысленной ежедневной гибели сотен и тысяч людей. Словацкий премьер резко раскритиковал планы использовать замороженные российские активы на военные нужды Украины и заявил Коште, что на предстоящем саммите ЕС не поддержит ни одного решения, связанного с военными расходами Киева.