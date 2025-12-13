«Не хочу быть частью»: Фицо резко высказался о планах Евросоюза

По словам Фицо, пока Кошта говорил о финансировании войны, он сам настаивал на прекращении бессмысленной ежедневной гибели сотен и тысяч людей. Словацкий премьер резко раскритиковал планы использовать замороженные российские активы на военные нужды Украины и заявил Коште, что на предстоящем саммите ЕС не поддержит ни одного решения, связанного с военными расходами Киева.
«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», — написал он в соцсетях.
Ранее Фицо объявил о намерении заблокировать попытки Евросоюза выделить Украине репарационный кредит под обеспечение замороженных российских активов. По его мнению, такая финансовая помощь лишь продлит страдания и гибель людей на фронте.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.