Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не хотел бы быть частью Западной Европы, которая безразлично относится к гибели граждан России и Украины в рамках вооружённого конфликта.
«Если для Западной Европы жизни русского и украинца ничего не значат, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», — написал глава правительства на своей странице в соцсети Facebook*.
Он отметил, что провёл телефонные переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой, в ходе которых обсудил с ним украинский кризис. Фицо обратил внимание, что он не раз повторил тезисы о гибели людей в рамках конфликта, а его собеседник говорил о денежных средствах для продолжения боевых действий.
Премьер-министр Словакии подверг серьёзной критике стремление передать замороженные Европой российские активы на военную помощь киевскому режиму. Он предупредил Кошту, что на предстоящем саммите ЕС не поддержит любую из инициатив, касающуюся расходов Киева на конфликт.
«Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины», — подчеркнул глава словацкого правительства.
Фицо также добавил, что Словакия готова поддерживать восстановление Украины в рамках договоренностей с киевским режимом.
Напомним, 8 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал, что Евросоюз собирается включить в свой состав Украину к 2030 году и начать с Россией конфликт, подготовка к которому уже ведётся. Он пояснил, что в соответствии с базовым соглашением ЕС военные действия на территории одной страны-члена обязывают остальные государства присоединиться к противостоянию.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.