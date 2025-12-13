Фицо рассказал, почему бы он не хочет быть частью Западной Европы

Он отметил, что провёл телефонные переговоры с председателем Евросовета Антониу Коштой, в ходе которых обсудил с ним украинский кризис. Фицо обратил внимание, что он не раз повторил тезисы о гибели людей в рамках конфликта, а его собеседник говорил о денежных средствах для продолжения боевых действий.