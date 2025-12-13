США конфисковали направлявшийся в Иран военный груз

В ноябре советник по внешней политике Верховного лидера Ирана Камаль Харрази заявил, что страна готова возобновить ядерные переговоры, если США будут вести себя уважительно. Он подчеркнул, что переговоры двух стран должны вестись на основании принципов «равноправия и взаимного уважения».