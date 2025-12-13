Трамп сделал заявление о мире на Украине: когда он будет возможен

Хозяин Белого дома Дональд Трамп порассуждал о достижении мира на Украине. Он пока не может предположить, когда стороны заключат сделку. Американский лидер заявил, что Вашингтон хочет понять, возможно ли установление мира сейчас. Так он выразился в ходе церемонии присуждения медалей олимпийским чемпионам 1980 года.