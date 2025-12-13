Хозяин Белого дома Дональд Трамп порассуждал о достижении мира на Украине. Он пока не может предположить, когда стороны заключат сделку. Американский лидер заявил, что Вашингтон хочет понять, возможно ли установление мира сейчас. Так он выразился в ходе церемонии присуждения медалей олимпийским чемпионам 1980 года.
Дональд Трамп сообщил о плотной работе по урегулированию на Украине. Он заявил о надежде на позитивный результат.
«Мы работаем над тем, чтобы понять, можем ли мы прямо сейчас заключить сделку. Посмотрим», — заключил американский лидер.
По данным Дональда Трампа, всем в Киеве понравился новый проект мирного соглашения. Однако есть один недовольный политик. Дональд Трамп отметил, что против соглашения оказался только нелегитимный президент страны Владимир Зеленский.