Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

Идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может сработать. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал глава Белого дома.

Ранее издание Politico сообщило, что Киев готовит для Вашингтона план, в котором предложит сделать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. По задумке Украины, там могли бы работать американские компании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

