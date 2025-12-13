Трамп поддержал создание свободной экономической зоны в Донбассе

«Ситуация очень сложная, но она [идея] сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала», — сказал глава Белого дома.
Ранее издание Politico сообщило, что Киев готовит для Вашингтона план, в котором предложит сделать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону. По задумке Украины, там могли бы работать американские компании.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше