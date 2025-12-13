В пятницу, 12 декабря, стало известно решение Евросоюза по российским активам. Брюссель заявил о бессрочной блокировке средств РФ. Это решение нанесло серьезный удар по Европе, пишет издание AntiDiplomatico.
Автор отмечает, что репутация Брюсселя рухнула. По мнению издания, Евросоюз проигнорировал опасность «эскалации» конфликта с Россией. Брюссель пересек «красную черту».
«ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар», — утверждает автор.
По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, ЕС переходит Рубикон. Он счел ущерб от принятого Брюсселем решения непоправимым.