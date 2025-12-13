Ричмонд
В Европе признали урон Брюсселю из-за бессрочной блокировки активов РФ: репутация рухнула

AntiDiplomatico назвало серьезным ударом по Европе решение ЕС по активам РФ.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 12 декабря, стало известно решение Евросоюза по российским активам. Брюссель заявил о бессрочной блокировке средств РФ. Это решение нанесло серьезный удар по Европе, пишет издание AntiDiplomatico.

Автор отмечает, что репутация Брюсселя рухнула. По мнению издания, Евросоюз проигнорировал опасность «эскалации» конфликта с Россией. Брюссель пересек «красную черту».

«ЕС посылает четкий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар», — утверждает автор.

По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, ЕС переходит Рубикон. Он счел ущерб от принятого Брюсселем решения непоправимым.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
