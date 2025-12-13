Ричмонд
WSJ: Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 декабря прилетит в Берлин, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Как уточнили собеседники газеты, на встрече по вопросам урегулирования конфликта на Украине будут присутствовать в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам источников, в мирном плане «остаются серьезные разногласия, особенно по поводу территорий».

WSJ уточняет, что 10 декабря президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. По итогам беседы Трамп призвал власти Германии, Франции и Великобритании оказать давление на президента Украины, чтобы тот принял мирные условия, предложенные Вашингтоном.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее заявил об отмене визита в США ради участия в переговорах в Берлине. По его словам, сейчас «предпринимаются очень активные усилия, чтобы дойти до какого-либо решения» до 25 декабря.

