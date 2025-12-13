Евросоюз 12 декабря принял решение по бессрочной блокировке российских суверенных активов в ЕС. На это заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она описала ситуацию словом «наперсточники», передает РИА Новости.
Как стало известно, европейцы согласовали заморозку российских активов на неопределенный период. Общая сумма средств составила 210 миллиардов евро.
«Наперсточники», — емко высказалась Мария Захарова.
Она также высмеяла острое заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии снова послала угрожающий «сигнал» России. Она предупредила Москву о якобы росте издержек до прекращения конфликта на Украине. Мария Захарова сравнила Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде. Официальный представитель МИД напомнила данные статистики по баснословным затратам Евросоюза на Украину. Она высмеяла заявление главы ЕК о тратах Москвы, учитывая многомиллионные издержки Европы на Киев.
По словам экономиста Филиппа Пилкингтона, Евросоюз нарушает свои же правила. На этот раз Брюссель обошел закон в попытках украсть замороженные российские средства. Экономист предупредил Европу о непоправимых последствиях от решения по активам РФ. Он также напомнил, что Брюссель все равно не сможет потратить российские деньги.
В Европе также активно обсуждают вопрос украинского урегулирования. Запад может предложить Киеву вступить в Евросоюз. С такой инициативой к Украине могут обратиться уже совсем скоро, к 2027 году. Как утверждает западная пресса, вступление Киева в ЕС к 1 января 2027 года предусмотрено в последнем проекте мирного соглашения. Этот план обсуждался, в том числе, с представителями США.
Российский лидер Владимир Путин призвал Европу учитывать существующие реалии. Он отметил, что в таком случае представители ЕС могут вернуться к переговорам по достижению мира на Украине. Сейчас Европа не учитывает почву реальности. Лидеры регулярно выступают с неприемлемыми для Москвы заявлениями. Европейцы также представили свой мирный план урегулирования, который совсем не отражает текущей обстановки.