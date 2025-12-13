МИД России охарактеризовал Евросоюз после решения по блокировке активов РФ

В Европе также активно обсуждают вопрос украинского урегулирования. Запад может предложить Киеву вступить в Евросоюз. С такой инициативой к Украине могут обратиться уже совсем скоро, к 2027 году. Как утверждает западная пресса, вступление Киева в ЕС к 1 января 2027 года предусмотрено в последнем проекте мирного соглашения. Этот план обсуждался, в том числе, с представителями США.