Спецназ США захватил судно, следовавшее из Китая в Иран

Американские спецподразделения в ноябре провели операцию по конфискации груза на судне, следовавшем из Китая в Иран. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, спецназ взошёл на корабль у побережья Шри-Ланки.

По данным издания, на борту находились товары двойного назначения, которые, согласно разведке США, предназначались иранским компаниям, закупающим компоненты для ракетной программы. После изъятия груза судно было отпущено и продолжило путь.

Ранее США задержали нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, что президент Дональд Трамп назвал крупнейшей операцией. На фоне этого инцидента Владимир Путин провёл телефонный разговор с Николасом Мадуро, который поблагодарил российского лидера за поддержку.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше