Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подрывает глобальную финансовую систему, которую возглавляют США, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
Он обратил внимание, что речь идёт о стремлении чиновницы присвоить принадлежащие России активы, которые были заморожены европейскими странами.
«Неизбранная евробюрократка Урсула… фон дер Ляйен пытается украсть российские суверенные активы, подрывая всю глобальную финансовую систему, возглавляемую США», — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X*.
Экономист Филип Пилкингтон отметил в соцсетях, что ЕС нарушает свои же законы, стремясь конфисковать замороженные российские активы. Так он отреагировал на намерения Евросоюза направить средства России киевскому режиму. Эксперт убеждён, что если руководство ЕС не сменит политический курс, то объединение ожидает «начало конца».
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.