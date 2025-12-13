Экономист Филип Пилкингтон отметил в соцсетях, что ЕС нарушает свои же законы, стремясь конфисковать замороженные российские активы. Так он отреагировал на намерения Евросоюза направить средства России киевскому режиму. Эксперт убеждён, что если руководство ЕС не сменит политический курс, то объединение ожидает «начало конца».