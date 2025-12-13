Ричмонд
Уиткофф проведёт в Берлине встречи с европейскими лидерами и Зеленским

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф проведёт в Берлине серию встреч с европейскими лидерами и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По информации The Wall Street Journal, встречи запланированы на 14−15 декабря с участием переговорщиков из Великобритании, Германии и Франции.

Как отмечает издание, поездка Уиткоффа в Берлин свидетельствует о попытке администрации Дональда Трампа преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом по условиям мирного урегулирования. Ожидается, что во встречах примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Ранее Life.ru писал, что Стармер, Мерц и Макрон встретились с Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Участники отметили важность ближайших дней, которые могут стать «решающими» для украинской стороны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

