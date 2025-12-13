США примут участие в саммите в Берлине по украинскому конфликту

На выходных в Европе пройдут переговоры по украинскому урегулированию. В них примет участие спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф. Встречи с европейцами и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским состоятся в Берлине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
В материале утверждается, что на переговоры прибудут также французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и немецкий канцлер Фридрих Мерц. Саммиты пройдут 14 и 15 декабря.
Газета также отметила, что решение Стивена Уиткоффа отправиться на переговоры свидетельствует о желании американской администрации преодолеть конфликт между США и Украиной по вопросу урегулирования.
Изначально встреча должна была пройти 13 декабря во Франции. Однако переговоры европейцев с украинской делегацией отменили.