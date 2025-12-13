Трамп допустил силовые операции США против наркокартелей в разных странах

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности наносить удары по наркокартелям не только на территории Венесуэлы, но и в других странах. По его словам, речь идёт об операциях против «ужасных людей» в государствах Латинской Америки, включая Колумбию, где, как отметил Трамп, развёрнуто масштабное производство наркотиков.