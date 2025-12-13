В России в последние недели активно обсуждают историю, главным лицом которой стала артистка Лариса Долина. Граждане осудили певицу за скандал с жильем. Дело Ларисы Долиной может быть использовано «врагами РФ» как повод схлестнуть россиян. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на встрече с журналистами.
По ее словам, «недруги» осознают плачевную ситуацию на поле боя. В связи с этим враг будет использовать внутрироссийский конфликт для его дальнейшей эскалации.
«Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать», — пояснила Мария Захарова.
Она сообщила о понимании реакции общества на дело Ларисы Долиной. Дипломат отметила, что эта ситуация осветила одну из самых «чувствительных тем».
«Это и про семью, это и про поколение, это и про работу, про труд, про те деньги, которые ты зарабатываешь. Это не просто материальная составляющая, это часть твоей и нашей жизни. Тем более в нашей стране дом, семья, квартира всегда — это такие вещи, наверное, системообразующие», — продолжила дипломат.
При этом Мария Захарова предложила отойти от негативного взгляда на ситуацию. Она напомнила о гибридной войне против России. Мария Захарова подчеркнула важность угрозы телефонного терроризма. По ее словам, важно избежать общественного разлада.
Официальный представитель МИД уточнила, что правоохранители со всей серьезностью подойдут к рассмотрению дела Ларисы Долиной. Она указала на массовость таких случаев.
Мария Захарова, кроме того, прокомментировала последнее решение Евросоюза. Речь о бессрочной блокировке российских суверенных активов в ЕС. Официальный представитель МИД РФ описала ситуацию словом «наперсточники». Европейцы 12 декабря согласовали заморозку российских активов на неопределенный период. Общая сумма средств составила 210 миллиардов евро.
Мария Захарова также высмеяла заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о тратах Москвы, учитывая многомиллионные издержки Европы на украинский конфликт. Она сравнила председателя Еврокомиссии с козлом в огороде.