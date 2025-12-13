Захарова после скандала вокруг Долиной предупредила россиян: враги РФ схлестнут граждан через дело певицы

«Это и про семью, это и про поколение, это и про работу, про труд, про те деньги, которые ты зарабатываешь. Это не просто материальная составляющая, это часть твоей и нашей жизни. Тем более в нашей стране дом, семья, квартира всегда — это такие вещи, наверное, системообразующие», — продолжила дипломат.