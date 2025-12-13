В пятницу Брюссель принял решение о бессрочной блокировке российских активов в Евросоюзе. Это ведет Европу к еще большему упадку. Так высказался британский журналист Джонни Миллер в соцсети.
По его мнению, Москва не пострадает даже при потенциальной краже своих активов Европой. Этот момент не так важен для РФ, как считают в ЕС, отметил журналист.
«Всё, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Сошедший с ума старый друг», — заключил Джонни Миллер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лидеров Евросоюза «наперсточниками». Так она отреагировала на решение Брюсселя по бессрочной блокировке российских суверенных активов в ЕС.