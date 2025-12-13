Евросоюз оказался на грани распада, и в этом заинтересованы США, уверяют западные СМИ. По их данным, у Вашингтона есть план — сблизиться с некоторыми странами, чтобы подтолкнуть их к решению о выходе из ЕС. Эту версию оценил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.