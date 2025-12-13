Вашингтон как серый кардинал распада ЕС.
Как пишут западные СМИ, под прицел Вашингтона попали Австрия, Венгрия, Италия и Польша. Именно эти страны, по версии иностранных журналистов, США хочет вынудить выйти из ЕС. Однако депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман уверен, что Вашингтон играет иную роль.
«Насколько я могу судить, Вашингтон не добивается выхода этих стран из Европейского союза. США лишь указывают, что в ЕС они ощущают себя инородными элементами, поскольку ЕС зачастую действует против интересов государств-членов, особенно Италии, Венгрии, Словакии…», — сказал он.
Таким образом, позиция США воспринимается скорее как констатация фактов, нежели требование конкретных действий.
Кому выгодно обвинить США?
По словам Вассермана, стремление представителей ЕС представить ситуацию таким образом объясняется нежеланием потерять контроль над государствами, попавшими под влияние Брюсселя.
«Брюссельские бюрократы вовсе не хотят терять управление теми, кого уже контролируют, и потому стремятся создать иллюзию давления со стороны американцев», — поделился он мнением.
Фактического подтверждения планов США относительно роспуска ЕС нет.
Что ждет ЕС?
Депутат Госдумы поделился своим взглядом на перспективы существования Евросоюза. По мнению Вассермана, если европейские чиновники продолжат попытки превращения ЕС в единую политическую структуру с центром власти в Брюсселе, это значительно повысит риск распада блока.
«ЕС изначально создавался как объединение угольной промышленности и металлургии, исключительно экономически выгодное образование. Сейчас же эта структура стремится стать политическим образованием, игнорирующим экономические интересы стран-участниц», — напомнил он.
«Если брюссельская бюрократия будет по-прежнему пытаться превратить Европейский союз в единое государство, где высшая власть будет в Брюсселе, то у входящих в него стран будет весьма большая вероятность добиться самостоятельно собственными усилиями распада ЕС», — объяснил Вассерман свою позицию.