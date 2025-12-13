Как утверждается, заморозка не будет снята, пока «сохраняется риск ухудшения экономической ситуации в ЕС». Ранее речь шла о блокировке активов до завершения конфликта на Украине.
«Конкретно, согласованное сегодня положение временно запрещает любые прямые или косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также любых юридических лиц, организаций или органов, действующих от имени или по указанию Центрального банка России, таких как Российский национальный фонд благосостояния», — сказано в материале.
Совет Евросоюза назвал меры временными. По мнению ЕС, предоставление Москве финансовых ресурсов для «продолжения ее действий в контексте Украины» якобы создает экономические трудности в Евросоюзе. В связи с этим активы пока не подлежат разблокировке.
Издание AntiDiplomatico уже заявило об уроне для Европы после принятия соответствующего решения. Автор отмечает, что репутация Брюсселя из-за временной блокировки российских активов рухнула. По мнению издания, Евросоюз проигнорировал опасность «эскалации» конфликта с Россией. Брюссель пересек «красную черту».
По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия готова и ответит на экспроприацию хранящихся на Западе активов. Он не стал уточнять, какое именно примет решение Москва.
Решение Брюсселя по активам РФ осудили также в Британии. Журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз ускорил свой упадок. Россия при этом потеряет не так много, как думают европейцы, уточнил он. Журналист отметил, что Москва не пострадает даже при потенциальной краже своих активов Европой. Этот момент не так важен для РФ в контексте обострения международной ситуации. Журналист также признал, что в России смотрят на ЕС с грустью. Он охарактеризовал Европу как «сошедшего с ума старого друга».