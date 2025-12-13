Решение Брюсселя по активам РФ осудили также в Британии. Журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз ускорил свой упадок. Россия при этом потеряет не так много, как думают европейцы, уточнил он. Журналист отметил, что Москва не пострадает даже при потенциальной краже своих активов Европой. Этот момент не так важен для РФ в контексте обострения международной ситуации. Журналист также признал, что в России смотрят на ЕС с грустью. Он охарактеризовал Европу как «сошедшего с ума старого друга».