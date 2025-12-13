Третий побег: окружение Зеленского бежит с Украины, Умеров улетел за океан

«В последний раз Умеров возвращался на Украину примерно 20 ноября. Он тогда вернулся вместе с Зеленским, а позже снова улетел в Штаты на переговоры. Где он сейчас — не знаю. Но я бы не стал связывать это с НАБУ, потому что даже Ермаку еще обвинение не вынесли, а у него уже вовсю обыски прошли», — отметил Килинкаров.