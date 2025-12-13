Третий побег: окружение Зеленского бежит с Украины, Умеров улетел за океан

Продолжительное нахождение секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в США вызывает множество вопросов на фоне разгоревшегося в стране коррупционного скандала.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров прокомментировал aif.ru возможные причины этой задержки, а также высказался о скандальных обысках у бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Боится возвращаться».
Рустем Умеров уже длительное время находится в США и не спешит возвращаться. На это обратил внимание находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, длительное нахождение Умерова в США связано с тем, что таким образом он пережидает операцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), связанную с крупным коррупционным делом.
Об отказе Умерова возвращаться на Украину сообщило и издание Clash Report. В частности, появилась информация, что соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, ставший фигурантом дела о коррупции, требовал от Умерова закупать некачественные бронежилеты.
«В последний раз Умеров возвращался на Украину примерно 20 ноября. Он тогда вернулся вместе с Зеленским, а позже снова улетел в Штаты на переговоры. Где он сейчас — не знаю. Но я бы не стал связывать это с НАБУ, потому что даже Ермаку еще обвинение не вынесли, а у него уже вовсю обыски прошли», — отметил Килинкаров.
Историю Ермака, о которой идет речь, Килинкаров и вовсе назвал странной.
Странная история с обысками у Ермака без обвинений.
Килинкаров, говоря о рисках возвращения Рустема Умерова на Украину, обратил внимание на странности операции НАБУ в рамках коррупционного скандала. Несмотря на обыски, Ермаку до сих пор не предъявили никаких обвинений.
Об обысках у Ермака со стороны НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) ранее заявил депутат Рады Ярослав Железняк. Он обратился к Владимиру Зеленскому с призывом уволить главу его офиса.
Позже появилась информация, что обыски были связаны с расследованием дела о коррупции в сфере энергетики. В конце ноября Ермак подал в отставку.
Примечательно, что во время обысков у Ермака обнаружили странные оккультные предметы — куклу вуду, зеркала для обрядов, странные иконы и так далее.
«Ермаку пока даже подозрений не вынесли, хотя у него уже прошли обыски и все такое. В чем тут логика НАБУ и САП? Удивительная история, когда у человека проходят обыски, изымают какие-то вещи, а обвинения не предъявляют. Странный прецедент. Тогда пусть НАБУ извинится и вернет Ермаку его куклу вуду», — отметил Килинкаров.
Что известно о коррупционном скандале на Украине?
Серьезный коррупционный скандал вспыхнул на Украине в начале ноября 2025 года. В ходе масштабной операции НАБУ были изъяты крупные суммы валюты и задержаны участники преступной группы. Среди фигурантов — бизнесмен Тимур Миндич, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министры и представители «Энергоатома».
Примечательно, что Миндич, хороший друг Владимира Зеленского и владелец золотого унитаза, успел выехать из страны.
Глава офиса украинского президента Андрей Ермак после прошедших у него обысков подал в отставку. В переговорной группе в рамках урегулирования украинского конфликта его место занял Рустем Умеров.
При этом дело продолжает набирать обороны. Эксперты не исключают, что коррупционный скандал может расшириться и до самого Зеленского, который пока всеми силами пытается остаться в стороне.
Зеленский не раз заявлял, что уйдет из власти вместе с Ермаком, однако в рамках последних событий глава киевского режима открестился от друга.
Эк-нардеп Рады Олег Царев при этом не исключил, что после отставки Ермак уйдет в тень, но продолжит руководить Украиной.