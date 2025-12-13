Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Единой России» попросили граждан сформировать народную программу для участия партии в выборах

Партия «Единая Россия» хочет создать народную программу к выборам в Госдуму.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты партии «Единая Россия» начали подготовку к выборам в Госдуму. Голосование состоится в 2026 году. Партия попросила граждан сформировать народную программу, с которой депутаты отправятся на выборы. Об этом сказано в тексте обращения «Единой России».

Члены партии отмечают, что программа должна стать «планом построения будущего». По мнению «ЕР», диалог с гражданами будет основой реальной государственной политики. Депутаты учтут мнение жителей всех регионов, сказано в обращении.

«Программа — план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны», — утверждается в документе.

Между тем председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания генсовета призвал партию готовиться к более сложным временам. По его словам, результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше