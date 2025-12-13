В «Единой России» попросили граждан сформировать народную программу для участия партии в выборах

Депутаты партии «Единая Россия» начали подготовку к выборам в Госдуму. Голосование состоится в 2026 году. Партия попросила граждан сформировать народную программу, с которой депутаты отправятся на выборы. Об этом сказано в тексте обращения «Единой России».
Члены партии отмечают, что программа должна стать «планом построения будущего». По мнению «ЕР», диалог с гражданами будет основой реальной государственной политики. Депутаты учтут мнение жителей всех регионов, сказано в обращении.
«Программа — план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны», — утверждается в документе.
Между тем председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания генсовета призвал партию готовиться к более сложным временам. По его словам, результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие.