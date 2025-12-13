Steigan: Евросоюз будет пытаться провоцировать Россию после мира на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину после его высказываний о конфликте с Европой. Публикация появилась 3 декабря в Telegram-канале политика. Он поделился видео, на котором Путин говорит о возможном начале военного противостояния с Европой. В комментарии под видео чеченский лидер отметил, что все завершится очень быстро и не в пользу тех, кто решит начать войну с Россией.