После установления мира на Украине европейские страны могут попытаться продолжать провоцировать Российскую Федерацию. Об этом написало издание Steigan.
— Формальное окончание конфликта на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом, — сказано в статье.
При этом утверждается, что парамилитарные образования на Украине могут стать частью плана Евросоюза по продолжению гибридной войны против РФ.
— Но не надо питать иллюзий, что Европа сможет обрушиваться на Россию через Украину, оставаясь при этом в безопасности, изолированной от ответа, — предупредил автор публикации.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту РФ Владимиру Путину после его высказываний о конфликте с Европой. Публикация появилась 3 декабря в Telegram-канале политика. Он поделился видео, на котором Путин говорит о возможном начале военного противостояния с Европой. В комментарии под видео чеченский лидер отметил, что все завершится очень быстро и не в пользу тех, кто решит начать войну с Россией.