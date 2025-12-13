Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит серьёзной проблемы в публикации новых фотографий из архива осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, где присутствует и он сам. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп сказал: «В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно».

Он также отметил, что Эпштейна, по его словам, знали многие в элитном округе Палм-Бич во Флориде, и у того были фотографии с сотнями разных людей. Ранее администрация Белого дома раскритиковала демократов за публикацию этих снимков, назвав их частью «фальсификации» против президента.

Ранее Life.ru писал, что среди опубликованных изображений есть фотография Трампа в окружении женщин и презерватив с изображением хозяина Белого дома и подписью: «Я ОГРОМНЫЙ!». Изображения были получены в рамках расследования, в ходе которого изучены десятки тысяч документов и около четверти из 95 тысяч фотографий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше