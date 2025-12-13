Трамп заявил, что не видит проблемы в публикации фото с собой по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит серьёзной проблемы в публикации новых фотографий из архива осуждённого финансиста Джеффри Эпштейна, где присутствует и он сам. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп сказал: «В этом нет большой проблемы. Мне ничего об этом неизвестно».