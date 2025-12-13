Напомним, 11 декабря экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп уничтожит Владимира Зеленского после того, как тот отказался поддержать американский план по урегулированию украинского конфликта. Эксперт сравнил руководителя Белого дома с акулой и обратился в адрес главы киевского режима, пытаясь объяснить, что тому останется только «дырка от бублика».