Представители администрации США избегают встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лицами из его окружения, написал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для издания Strategic Culture (SC).
«Американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, в то время как над ними нависает огромная туча коррупции», — отметил он.
Пачини считает, что в настоящее время любой чиновник высокого уровня в США будет тщательно размышлять, можно жать ли руку или фотографироваться с представителями нынешней украинской власти. Эксперт подчеркнул, что репутационные риски в таких случаях огромны.
Напомним, 11 декабря экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп уничтожит Владимира Зеленского после того, как тот отказался поддержать американский план по урегулированию украинского конфликта. Эксперт сравнил руководителя Белого дома с акулой и обратился в адрес главы киевского режима, пытаясь объяснить, что тому останется только «дырка от бублика».