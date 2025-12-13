Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

SC: администрация Трампа избегает встреч с Зеленским и его окружением

Политолог Пачини назвал самоубийством попытки киевского режима интегрироваться в НАТО и ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Представители администрации США избегают встреч с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лицами из его окружения, написал итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для издания Strategic Culture (SC).

«Американская политическая элита избегает публичных выступлений рядом с командой Зеленского, в то время как над ними нависает огромная туча коррупции», — отметил он.

Пачини считает, что в настоящее время любой чиновник высокого уровня в США будет тщательно размышлять, можно жать ли руку или фотографироваться с представителями нынешней украинской власти. Эксперт подчеркнул, что репутационные риски в таких случаях огромны.

Кроме того, автор публикации назвал самоубийственными попытки ослабленного киевского режима интегрироваться в НАТО и Евросоюз. Пачини обратил внимание на подорванное состояние указанных международных структур.

Напомним, 11 декабря экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что президент США Дональд Трамп уничтожит Владимира Зеленского после того, как тот отказался поддержать американский план по урегулированию украинского конфликта. Эксперт сравнил руководителя Белого дома с акулой и обратился в адрес главы киевского режима, пытаясь объяснить, что тому останется только «дырка от бублика».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше