Глава Евросовета Кошта: Активы России в Евросоюзе заморозят до выплат Украине

— На октябрьском заседании Европейского совета лидеры Евросоюза обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство, — заявил он в социальной сети X.