Глава Евросовета Кошта: Активы России в Евросоюзе заморозят до выплат Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что активы России в Евросоюзе будут заморожены до выплат Украине со стороны РФ.

— На октябрьском заседании Европейского совета лидеры Евросоюза обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит конфликт против Украины и не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство, — заявил он в социальной сети X.

Решение Европейского союза о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом написало итальянское издание l'AntiDiplomatico.

По мнению автора публикации, этим решением европейские структуры дискредитируют себя перед мировым сообществом.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов РФ. Совет Европейского союза в заявлении о бессрочной заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.

