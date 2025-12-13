В США сообщили, что Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф собирается встретиться в Берлине с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Уточняется, что переговоры, которые будут посвящены урегулированию украинского конфликта, должны состояться в эти выходные.
«По словам чиновников, в эти выходные в Берлине состоится встреча американского посланника Стива Уиткоффа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским», — сказано в публикации.
В статье также отмечается, что 10 декабря Дональд Трамп провёл телефонную беседу с европейскими лидерами, которая была напряженной. Источники, которые ознакомлены с содержанием разговора, пояснили, что президент США призвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы глава киевского режима согласился с положениями американского плана.
Напомним, ранее газета Washington Post проинформировала, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров провёл несколько секретных встреч с директором Федерального бюро расследований Кэшем Пателом и его заместителем Дэном Бонгино. По информации СМИ, он три раза посещал город Майами (штат Флорида) в течение последних недель для участия в консультациях со Стивом Уиткоффом.