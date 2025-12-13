В США сообщили, что Уиткофф встретится с Зеленским и лидерами ЕС в Берлине

В статье также отмечается, что 10 декабря Дональд Трамп провёл телефонную беседу с европейскими лидерами, которая была напряженной. Источники, которые ознакомлены с содержанием разговора, пояснили, что президент США призвал президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Британии Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца оказать давление на Владимира Зеленского, чтобы глава киевского режима согласился с положениями американского плана.