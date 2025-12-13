Ричмонд
Раскрыто, что популярный мессенджер не попал под новые ограничения Роскомнадзора

Роскомнадзор сообщил, что в настоящий момент не применяет никаких новых ограничений к работе Telegram на территории России. В ведомстве подчеркнули, что режим функционирования сервиса остается прежним.

Ранее тему возможных санкций в отношении мессенджера прокомментировали и в Госдуме. Замглавы комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Telegram пока не находится в зоне риска и вопрос о его блокировке не рассматривается.

На этом фоне в декабре Роскомнадзор объявил о введении ограничений против сервиса FaceTime. Ведомство указало, что продукт Apple использовался террористическими структурами и мошенниками. При этом перебои в работе FaceTime фиксировались еще в начале сентября, задолго до официального подтверждения блокировки.

В Госдуме ситуацию вокруг Apple увязали с уходом компании с российского рынка. Там заявили, что корпорация фактически поддерживает противостояние с Россией, а освободившуюся нишу в ближайшее время займут отечественные IT-разработки, которые представят альтернативные решения вместо западных сервисов.

