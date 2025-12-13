Раскрыто, что популярный мессенджер не попал под новые ограничения Роскомнадзора

На этом фоне в декабре Роскомнадзор объявил о введении ограничений против сервиса FaceTime. Ведомство указало, что продукт Apple использовался террористическими структурами и мошенниками. При этом перебои в работе FaceTime фиксировались еще в начале сентября, задолго до официального подтверждения блокировки.