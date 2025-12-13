Ричмонд
На Украине готовятся к уходу Зеленского и усилению военной диктатуры

Украинцев готовят к возможному уходу главы киевского режима Владимира Зеленского и усилению военной диктатуры. По мнению жительницы Одессы, высказанному в беседе с РИА «Новости», в обществе распространено мнение о вероятном приходе к власти военного человека.

В качестве примера она привела недавнюю смену руководства в Одессе, где новым главой стал человек «из военных». По её словам, такие кадровые перестановки свидетельствуют о подготовке властей к продолжению войны и ужесточению режима.

Ранее американский лидер Дональд Трамп публично призвал провести президентские выборы на Украине. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов» и назвал возможные сроки, а также поручил разработать соответствующее законодательство.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

