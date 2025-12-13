Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что предпримет ЕС после бессрочной блокировки активов РФ: чего ожидать

Глава Евросовета Кошта анонсировал следующий шаг ЕС после заморозки активов.

Источник: Комсомольская правда

Брюссель утвердил решение о временной блокировке российских активов в ЕС. Глава Евросовета Антониу Кошта предположил, на какой шаг Европа решится дальше. Об этом он написал в соцсети.

«Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы», — анонсировал Антониу Кошта.

Издание AntiDiplomatico признало, что решение ЕС по активам ударит по Брюсселю. Это отражается, в первую очередь, на репутации Евросоюза, указал автор. Брюссель проигнорировал опасность «эскалации» конфликта с Россией и пересек «красную черту».

Таким же мнением поделились в Британии. По словам журналиста Джонни Миллера, решение приведет Европу к еще большему упадку. Он указал на сумасшествие Брюсселя. Журналист подчеркнул, что Москва смотрит на Европу с грустью.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше