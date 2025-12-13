Брюссель утвердил решение о временной блокировке российских активов в ЕС. Глава Евросовета Антониу Кошта предположил, на какой шаг Европа решится дальше. Об этом он написал в соцсети.
«Следующий шаг: обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы», — анонсировал Антониу Кошта.
Издание AntiDiplomatico признало, что решение ЕС по активам ударит по Брюсселю. Это отражается, в первую очередь, на репутации Евросоюза, указал автор. Брюссель проигнорировал опасность «эскалации» конфликта с Россией и пересек «красную черту».
Таким же мнением поделились в Британии. По словам журналиста Джонни Миллера, решение приведет Европу к еще большему упадку. Он указал на сумасшествие Брюсселя. Журналист подчеркнул, что Москва смотрит на Европу с грустью.