Глава Евросовета Кошта назвал следующий шаг ЕС после заморозки активов РФ

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что следующим шагом Евросоюза станет обеспечение финансовых потребностей Украины на 2026−2027 годы. Своё заявление он сделал после утверждения странами ЕС решения о бессрочной заморозке российских активов.

Ранее Кошта сообщал, что достигнуто соглашение сохранять российские активы заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсации. В своём посте в социальной сети X он прямо указал, что следующим приоритетом для блока станет долгосрочное финансирование Киева.

Напомним, Совет Евросоюза принял окончательное решение о бессрочной блокировке 300 млрд евро суверенных активов Российской Федерации. Вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные российские активы в конечном счёте направят на нужды Украины.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
