Таиланд и Камбоджа продолжают бои после слов Трампа о прекращении огня

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь с вечера пятницы. По его словам, стороны согласились вернуться к соблюдению мирного соглашения. Бангкок и Пномпень подписали его в присутствии господина Трампа в конце октября.