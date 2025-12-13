Таиланд и Камбоджа продолжают бои после слов Трампа о прекращении огня

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь с вечера пятницы. По его словам, стороны согласились вернуться к соблюдению мирного соглашения. Бангкок и Пномпень подписали его в присутствии господина Трампа в конце октября.
Бои на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. Обе страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
