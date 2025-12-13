Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд и Камбоджа продолжают бои после слов Трампа о прекращении огня

Власти Камбоджи заявили, что армия Таиланда продолжает наносить удары по объектам в пограничной зоне, передает Reuters. Бангкок в свою очередь утверждает, что камбоджийская армия совершает «повторные нарушения международных правил» и наносит удары по гражданским объектам.

Источник: Reuters

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что после телефонного разговора Таиланд и Камбоджа договорились прекратить огонь с вечера пятницы. По его словам, стороны согласились вернуться к соблюдению мирного соглашения. Бангкок и Пномпень подписали его в присутствии господина Трампа в конце октября.

Бои на границе Таиланда и Камбоджи возобновились 8 декабря. Обе страны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше