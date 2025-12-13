Трамп: Идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может заработать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может заработать и многие желают ей успеха.
— Ситуация очень сложная. Но эта идея сработала бы, и многие хотят, чтобы она сработала, — заявил он в пятницу, 12 декабря, на встрече с членами американской мужской сборной по хоккею 1980 года, передает РИА Новости.
Россия, вероятно, отвергнет предложение о создании свободной экономической зоны в Донбассе, которое обсуждается в рамках украинско-американских переговоров. Об этом написало издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники.
По данным портала, этот пункт был включен Украиной в план из 20 позиций, представленный США. Украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что идею изначально предложили Штаты как компромиссный вариант. При этом он заявил, что Киев не устраивает такой сценарий, вопрос должен быть решен референдумом.
Ранее украинский лидер допустил «всеукраинский референдум» по вопросам территорий Донбасса. Он добавил, что план США предусматривает вывод ВСУ из Донбасса и создание демилитаризованной зоны.