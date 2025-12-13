Трамп: Идея создания свободной экономической зоны в Донбассе может заработать

По данным портала, этот пункт был включен Украиной в план из 20 позиций, представленный США. Украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что идею изначально предложили Штаты как компромиссный вариант. При этом он заявил, что Киев не устраивает такой сценарий, вопрос должен быть решен референдумом.