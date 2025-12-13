RMF24: встреча США, Украины и трёх стран Европы в Париже отменена

Издание The Sun также сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп отказался ехать в Европу на выходные, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу урегулирования на Украине. Американский лидер, поясняя свой шаг, отметил, что Вашингтон не желает тратить время впустую. Трамп добавил, что для проведения таких переговоров необходимо больше ясности.