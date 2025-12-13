RMF24: встреча США, Украины и трёх стран Европы в Париже отменена

Встреча в Париже представителей США, Франции, Британии, ФРГ и киевского режима, которые должны были обсудить урегулирование украинского конфликта, отменена, сообщила радиостанции RMF24 со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Мероприятие планировали провести 13 декабря.
«В субботу в Париже встреча по Украине не состоится», — говорится в публикации.
Причины такого решения не раскрываются.
Напомним, ранее портал Axios написал, что 13 декабря в Париже состоится встреча высокопоставленных американских чиновников с представителями Британии, Франции, ФРГ и киевского режима. Уточнялось, что страны «евротройки» и Украину должны были представить советники по национальной безопасности.
Издание The Sun также сообщило, что глава Белого дома Дональд Трамп отказался ехать в Европу на выходные, чтобы встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Британии Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем по поводу урегулирования на Украине. Американский лидер, поясняя свой шаг, отметил, что Вашингтон не желает тратить время впустую. Трамп добавил, что для проведения таких переговоров необходимо больше ясности.
Помимо этого сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф собирается встретиться в Берлине с лидерами Франции, Британии, ФРГ и Владимиром Зеленским в Берлине.