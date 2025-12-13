Камбоджа и Таиланд снова открыли огонь после слов Трампа о примирении

Это происходит на фоне слов президента США Дональда Трампа, который сообщил о договорённости сторон прекратить огонь, достигнутой после телефонных переговоров.
Напомним, Таиланд в конце июля начал операцию «Война за землю» против Камбоджи, однако спустя несколько дней этот конфликт вроде как был улажен при посредничестве Дональда Трампа. Боевые действия возобновились 8 декабря. В результате обстрела таиландской стороной погибли два мирных жителя Камбоджи. Политолог Юрий Светов считает, что поверхностный подход к проблеме и игнорирование глубинных причин конфликта сделали план Трампа нежизнеспособным.
