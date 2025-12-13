Трамп заявил, что «свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать

Однако уже 8 декабря Владимир Зеленский заявил, что на следующий день США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а компромисс по вопросу территорий «пока не найден». 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.