Трамп заявил, что «свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что многие хотели бы создания «свободной экономической зоны» в Донбассе. Такую позицию он изложил 12 декабря, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Источник: Reuters

У Трампа поинтересовались, считает ли он, что «свободная экономическая зона» в Донбассе будет работать. «Это очень сложная ситуация, но она будет работать, и очень многие люди хотят, чтобы она работала», — заявил в ответ на это Трамп.

Ранее газета Politico сообщила со ссылкой на источники, что ответ Киева на проект США по урегулированию кризиса на Украине содержит пункт о создании в Донбассе демилитаризованной «свободной экономической зоны». Газета Financial Times со ссылкой на источники в свою очередь сообщала, что разработанный США план по урегулированию украинского конфликта предполагает, что демилитаризованная зона будет международно признанной территорией России.

Президент РФ Владимир Путин в сентябре отмечал, что Москва еще в 2022 году предлагала Украине вывести войска из Донбасса и закончить конфликт, но после отвода ВС РФ от Киева Украина передумала. Он сообщил, что российской стороне было «почти дословно» сказано о намерении «воевать до тех пор, пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам».

План США.

Вашингтон в ноябре предложил план украинского урегулирования из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план мирного урегулирования был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. После этого американские представители провели переговоры с украинской делегацией во Флориде и с российской стороной в Москве.

Однако уже 8 декабря Владимир Зеленский заявил, что на следующий день США будет передан новый вариант мирного плана, выработанный в ходе его встречи с европейскими лидерами. При этом он утверждал, что «план был сокращен с 28 пунктов до 20», а компромисс по вопросу территорий «пока не найден». 11 декабря телеканал ABC News со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Украина передала США новый вариант мирного плана из 20 пунктов.

