Раскрыто, что Россия готова принимать выдворенных из Латвии граждан РФ

Как следует из официальной позиции уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, поводом для депортаций стало требование подтвердить знание латышского языка. Крайний срок сдачи экзамена был установлен на 13 октября. После этой даты латвийские власти сочли законной процедуру выдворения граждан России, не выполнивших условия. По имеющимся данным, на этом основании из страны уже выслали 841 человека.