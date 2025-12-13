Шокирующая подробность боев под Лиманом: на позициях ВСУ нашли замерзших бойцов

По информации из силовых структур, тела были выявлены в лесном массиве западнее Лимана. Речь идет о двух занятых позициях, где из шести военнослужащих находились погибшие, смерть которых связана с воздействием низких температур. Уточняется, что погибшие оставались на местах после оставления позиций.