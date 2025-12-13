Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шокирующая подробность боев под Лиманом: на позициях ВСУ нашли замерзших бойцов

На харьковском направлении обнаружены тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения.

На харьковском направлении обнаружены тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения. Находка сделана на бывших позициях ВСУ после продвижения российских подразделений.

По информации из силовых структур, тела были выявлены в лесном массиве западнее Лимана. Речь идет о двух занятых позициях, где из шести военнослужащих находились погибшие, смерть которых связана с воздействием низких температур. Уточняется, что погибшие оставались на местах после оставления позиций.

Обнаружение произошло в ходе продвижения подразделений группировки войск «Север». Территория была обследована после занятия опорных пунктов, ранее удерживаемых украинской стороной.

11 декабря Минобороны России сообщило о завершении освобождения населенного пункта Лиман Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск в результате активных действий на данном участке фронта.

Читайте также: Стало известно, что СБУ отрабатывала подрыв «грязной бомбы» в людном месте.