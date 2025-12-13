На харьковском направлении обнаружены тела украинских военнослужащих, погибших от переохлаждения. Находка сделана на бывших позициях ВСУ после продвижения российских подразделений.
По информации из силовых структур, тела были выявлены в лесном массиве западнее Лимана. Речь идет о двух занятых позициях, где из шести военнослужащих находились погибшие, смерть которых связана с воздействием низких температур. Уточняется, что погибшие оставались на местах после оставления позиций.
Обнаружение произошло в ходе продвижения подразделений группировки войск «Север». Территория была обследована после занятия опорных пунктов, ранее удерживаемых украинской стороной.
11 декабря Минобороны России сообщило о завершении освобождения населенного пункта Лиман Харьковской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск в результате активных действий на данном участке фронта.
